Уйдет ли Румас в оппозицию? Бабарико не исключает такой возможности

Возвращение отправленного в отставку премьер-министра Сергея Румаса не является темой для обсуждения, заявил претендент на пост президента Виктор Бабарико, отвечая на вопросы журналистов и членов своей инициативной группы 4 июня в Витебске (трансляция была организована на youtube-канале Бабарико).

«Я многих людей знаю. У меня нету сейчас ответа на этот вопрос. И, как я всегда говорю, формирование команды — это встречное движение. Я ж не знаю, может, Сергей Николаевич не захочет работать со мной. Поэтому это не тема для обсуждения сейчас», — сказал Бабарико.

Румас в 2014-2018 годах был членом совета директоров «Белгазпромбанка», который до ухода в политику в мае нынешнего года возглавлял Бабарико.

Сегодня Александр Лукашенко, комментируя отставку Румаса, отметил: «Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать». Официальный лидер заявил, что приветствует это стремление. «Не думаю, что Румас уедет из страны и увезет эти деньги, он их вложит здесь в экономику. Но все должно быть честно и по закону», — сказал белорусский руководитель.