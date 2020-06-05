Бабарико: Лукашенко построил страну «точно не для людей»

Претендент на пост президента Виктор Бабарико подверг критике заявления Александра Лукашенко, что он не собирается «отдавать» страну.

«Мы должны поверить в себя. Мы должны поверить и знать, что мы не народец. Мы народ, и нам отказывают в праве выбора. Даже сегодня прозвучало, что мы принадлежим кому-то и эти «они» не отдадут страну. Нас лишают права выбора даже сейчас, внутри, когда говорят, мы создали и мы не отдадим. Слушайте, кто это «мы»? Вот я считаю, что выбор народа будет 9 августа, мы и разберемся», — заявил Бабарико на встрече с журналистами и членами совей инициативной группы 4 июня в Витебске (трансляция была организована на youtube-канале претендента).

«Какую же страну мы за 26 лет построили? — продолжил Бабарико. — Сначала нам сказали, что это страна, не имеющая друзей, что это страна с какими-то там квартирами, я уже не помню это прилагательное, затхлыми или какими-то вонючими (так Александр Лукашенко объяснял решение не вводить карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19. — БелаПАН.). То теперь, оказывается, это страна с пышно расцветшей экономикой. А правда состоит в том, что эта страна точно не для людей».

«В их головах страна хорошая, а в головах девяти миллионов белорусов — наверное, что-то надо менять. И, безусловно, изменения эти, я считаю, просто необходимы, и ради этого я иду [в президенты]», — отметил претендент на высший государственный пост.

Он вновь подчеркнул, что хочет вернуть в Конституцию ограничение количества президентских сроков (не более двух пятилетних): «В конституционной реформе для меня самое важное — два срока. Свобода выбора каждые пять лет. Эксперименты можно делать только пять лет. Всё, не доказал — уйди. Мы даже не научились этого делать. Вот я очень хочу, чтобы мы научились это делать».

Бабарико заявил, что готов идти до конца, невзирая на клевету и другие препятствия. «Самый мой большой страх был 10 мая и 11 мая. То есть я достаточно умный человек, и в моей голове, как и в голове каждого, фантазии намного страшнее, чем правда. Вот с ковидом, я считаю, нужно сказать правду, она, конечно, будет страшнее, чем нам говорят. Но она будет не такая страшная, как мы думаем. Так и здесь. В моей голове 11 мая, когда принимал окончательное решение [идти в президенты], такие страхи были, что мама не горюй. И я раз я сделал этот шаг 11 мая, нет в жизни большего страха, чем я себе надумал. Я его преодолел, значит, будем идти до конца», — сказал претендент на должность президента.