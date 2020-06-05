В Беларусь пришло тепло

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать область пониженного атмосферного давления, днем по южной половине республики скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-западной половине кратковременные дожди (местами прогремят грозы).

Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах: