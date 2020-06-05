«Джорджа Флойда убила не пандемия коронавируса — это была пандемия расизма и дискриминации»

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В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом. На ней присутствоал мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай.

«То, что произошло с Флойдом, происходит в этой стране каждый день. В образовании, в здравоохранении, в сфере услуг и во всех других областях американской жизни. Пришло время встать и сказать: уберите свое колено с нашей шеи», — сказал в надгробной речи известный в США священник и активист Эл Шарптон.

«Джорджа Флойда убила не пандемия коронавируса [как оказалось, в апреле он переболел COVID-19], — заявил его адвокат Бенджамин Крамп. — Это была пандемия расизма и дискриминации».

Протесты в США не утихают. На фоне мощных антирасистских настроений губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил о сносе памятника главнокомандующему армии конфедератов Роберту Ли. 18-метровый памятник генералу Ли был установлен центре Ричмонда 1890-м году, пишет Би-би-си.
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Тэги: США Персона: Джордж Флойд Джейкоб Фрай

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