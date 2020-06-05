Бабарико: нужно восстановить понятие офицерской чести — генералы боятся глаза поднять от стола

/ Общество
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О необходимости «восстановить понятие офицерской чести, уважения к этой профессии» заявил претендент на пост президента Виктор Бабарико на встрече с журналистами и членами совей инициативной группы 4 июня в Витебске (трансляция была организована на youtube-канале претендента).

Фото из архива пресс-службы президента

«Мне очень сложно понять этих людей в сегодняшних условиях. Потому что я считаю, что это люди, которые имеют, в отличие от многих у нас, понятие офицерской чести. То унижение, которое сейчас испытывают офицеры от власти — «тыкание», генералы боятся глаза поднять от стола… Как они могут смотреть в глаза противнику или в глаза своей семье после этого?» — заявил Бабарико.

По его словам, нужно создать условия, при которых офицер четко понимает, что есть профессия — защищать Родину, профессия защищать людей — достойная, «чтобы офицеры наши гордо смотрели на мир и гордо смотрели в глаза своим детям».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 офицеры честь и достоинство Персона: Виктор Бабарико

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