Почти 15 кг: на Могилевщине поймали большого сазана

В Могилевской области поймали большого сазана.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

Как сообщается, удачная рыбалка произошла на водоеме у деревни Дубинка (Могилевский район).

На одном из опубликованных фото видно, что безмен показал вес — 14,68 килограмма.

В Википедии отмечается, что встречаются экземпляры весом до 20 килограммов и размером до метра.

Ранее сообщалось, что на пригородном озере Бережье, которое находится в Национальном парке «Браславские озера», поймали толстолобика-гиганта, а в Светлогорском районе добычей рыбаков стал огромный сом.