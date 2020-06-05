Американские дипломаты передали белорусским военным медикам защитные маски и очки

Командование Вооруженных сил США в Европе в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 безвозмездно передало Главному военному клиническому медицинскому центру Вооруженных сил Беларуси 1.300 респираторных масок и 200 защитных очков.

Фото Минобороны Беларуси

Как сообщает пресс-служба Минобороны, церемония передачи защитной экипировки состоялась 4 июня в департаменте международного военного сотрудничества Министерства обороны. Американскую сторону на мероприятии представили временный поверенный в делах США в Республике Беларусь Дженифер Мур и атташе по вопросам обороны подполковник Шон Кайл.

В ходе мероприятия состоялись также переговоры начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с главой диппредставительства США в Минске. Стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в условиях пандемии и обменялись мнениями о перспективных совместных проектах, сообщает оборонное ведомство.

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