Под Великим Новгородом задержали вора в законе Леху Иркутского

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В пригороде Великого Новгорода российские правоохранители задержали 46-летнего Алексея Гудыну, более известный в криминальной среде как вор в законе Леха Иркутский.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Операция проводилась под руководством главка уголовного розыска МВД.

Как пишет ИА «Прайм Крайм», задержанному предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Гудына был коронован в Санкт-Петербурге в ноябре 1999-го грузинскими ворами в законе Тенгизом Луарсабишвили, Раулем Кирия, Мерабом Асанидзе, Георгием Джанезашвили и другими.

Санкции данной статьи предусматриваю наказание: лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
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Тэги: криминалитет воры в законе Персона: Алексей Гудына Город: Великий Новгород

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