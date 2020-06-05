Под Великим Новгородом задержали вора в законе Леху Иркутского

В пригороде Великого Новгорода российские правоохранители задержали 46-летнего Алексея Гудыну, более известный в криминальной среде как вор в законе Леха Иркутский.

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Операция проводилась под руководством главка уголовного розыска МВД.

Как пишет ИА «Прайм Крайм» , задержанному предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Гудына был коронован в Санкт-Петербурге в ноябре 1999-го грузинскими ворами в законе Тенгизом Луарсабишвили, Раулем Кирия, Мерабом Асанидзе, Георгием Джанезашвили и другими.

Санкции данной статьи предусматриваю наказание: лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.