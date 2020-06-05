ЗВР Беларуси в мае снизились на 3,7 млн долларов

Международные резервные активы Беларуси в мае снизились на 3,7 млн долларов и на 1 июня 2020 года составили 7.879,3 млн долларов, сообщает Нацбанк.

Таким образом, в мае резервы сократились на 0,05% после роста в апреле на 96,4 млн долларов, или на 1,2%.

На снижение золотовалютных резервов в мае повлияло плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 220 млн долларов, говорится в сообщении.

При этом поддержанию уровня золотовалютных резервов в мае способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на внутреннем рынке, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также рост стоимости монетарного золота.

Нацбанк напоминает, что согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год международные резервные активы на 1 января 2021 года должны составить не менее 7,3 млрд долларов.

«Наши оценки по размеру золотовалютных резервов на конец года мы не меняем. Они установлены в основных направлениях денежно-кредитной политики», — отметил глава Нацбанка Павел Каллаур 13 мая в ходе видеобрифинга.

В феврале он заявил, что резервы к концу году, скорее всего, будут ближе к 9,2 млрд долларов (показатель на 1 февраля), чем к прогнозному ориентиру (7,3 млрд долларов).

В свою очередь международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что уровень резервов к концу года опустится ниже той отметки, которую ожидают власти.

Согласно прогнозу Fitch, белорусские резервы к концу года составят 7,1 млрд долларов. По мнению аналитиков агентства, снижение резервов будет обусловлено погашением Беларусью государственного долга и более низким объемом покупки валюты на внутреннем рынке Национальным банком по сравнению с предыдущими годами.

Как сообщалось, на 1 января золотовалютные резервы Беларуси составляли 9.393,5 млн долларов. Таким образом, за январь—май резервы сократились на 1.514,5 млн долларов. Наибольшее снижение произошло в марте. Тогда на фоне роста валютных курсов население резко увеличило спрос на иностранную валюту, и резервы сократились на 1.018,9 млн долларов.