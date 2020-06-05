На любимую игрушку Лукашенко нашли деньги — клуб продолжит выступления в КХЛ

По словам председателя Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова, минское «Динамо» следующем сезоне продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиги.

Он отметил, что «зубры» никогда не жировали в финансовом плане, не говоря уже о коронакризисе, пишет hockey.by .

«Уверен, что мы справимся, — заявил Савилов. — Уже есть информация, что минское «Динамо» все-таки будет участником КХЛ в этом сезоне. Думаю, официальных сообщений мы дождемся в ближайшее время».

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