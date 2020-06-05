На любимую игрушку Лукашенко нашли деньги — клуб продолжит выступления в КХЛ

/ Спорт
Просмотров: 44

По словам председателя Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова, минское «Динамо» следующем сезоне продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиги.

Он отметил, что «зубры» никогда не жировали в финансовом плане, не говоря уже о коронакризисе, пишет hockey.by.

«Уверен, что мы справимся, — заявил Савилов. — Уже есть информация, что минское «Динамо» все-таки будет участником КХЛ в этом сезоне. Думаю, официальных сообщений мы дождемся в ближайшее время».

 

Читайте также:
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Геннадий Савилов

Другие материалы на эту тему:

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

«Если тебе больше платят, от тебя больше ждут». Вудкрофт сделал крайними лидеров

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Минскому хоккейному «Динамо» вдвое урезали зарплатную ведомость

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Крэйг Вудкрофт вновь возглавил минское «Динамо»

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть

Андрей Сидоренко: не хватило везде по чуть-чуть