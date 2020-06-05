На любимую игрушку Лукашенко нашли деньги — клуб продолжит выступления в КХЛ
По словам председателя Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова, минское «Динамо» следующем сезоне продолжит выступление в Континентальной хоккейной лиги.
Он отметил, что «зубры» никогда не жировали в финансовом плане, не говоря уже о коронакризисе, пишет
«Уверен, что мы справимся, — заявил Савилов. — Уже есть информация, что минское «Динамо» все-таки будет участником КХЛ в этом сезоне. Думаю, официальных сообщений мы дождемся в ближайшее время».
Читайте также: