Беларусь рассчитывает на конструктивный диалог с Россией по газу

Министерство энергетики Беларуси продолжает взаимодействие по вопросам поставок природного газа с Министерством энергетики России и компанией «Газпром».

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«Белорусская сторона рассчитывает на конструктивный диалог с российскими коллегами по вопросам сотрудничества в газовой сфере», — сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

По информации пресс-службы, «в первых числах июня» Минэнерго Беларуси направило письмо председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, в котором «обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности, по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года».

В письме подчеркивается, что разногласия в определении стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

«В целях урегулирования возникших разногласий Министерство энергетики Беларуси отмечает необходимость предоставления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в ГПО «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси», — говорится в сообщении.

Минэнерго Беларуси заявляет, что со своей стороны «готово обеспечить оперативное рассмотрение данной методики ГПО «Белтопгаз».

29 мая Миллер сообщил российскому информагентству ТАСС, что «Газпром» готов начать переговоры с Беларусью об условиях поставки газа в 2021 году после погашения ею долга.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 млн 570 тыс. долларов. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь», — сказал он.

По информации БелаПАН, долг за газ появился весной. «Задолженность образовалась после февраля этого года. Это примерное повторение событий 2016-2017 года», — сообщил БелаПАН собеседник, знакомый с ситуацией.

29 мая Минэнерго заявило, что Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. «Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в соответствии с заключенными договорами», — подчеркивалось в сообщении министерства.

При этом «в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности». «Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов», — заявило Минэнерго.

Весной 2020 года белорусские власти выразили недовольство условиями поставки газа. 14 мая во время встречи с премьер-министром Сергеем Румасом Александр Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Беларуси: «Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до 70 долларов: 65-68, но никак не 127 долларов, как для Беларуси».

27 мая Румас и премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора договорились продолжить переговоры о ценообразовании при поставках газа и поручили заниматься этим министрам энергетики. Пресс-служба российского правительства акцентировала внимание на словах Мишустина о «важности четкого выполнения двусторонних договоренностей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере».

Российские власти увязывают решение газового вопроса с унификацией систем налогообложения двух стран.