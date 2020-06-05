В Беларуси протестировали киберспортивные игры в 5G

Возможность проверить преимущества технологии 5G получили белорусские геймеры: для них компания А1 организовала в своей тестовой сети 5G SA первый киберспортивный матч по мобильным версиям популярных многопользовательских онлайн-игр PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Dota Underlords и Clash Royale.

В ходе тестирования скорость передачи данных составила 1,2 Гбит/с, а время отклика сети (ping) — 10 миллисекунд. Высокая скорость и малые задержки в передаче сигнала важны в том числе и в киберспорте и мобильном гейминге в целом: ведь от этого зависит, насколько точным окажется выстрел, как быстро сделает ход противник и, соответственно, в чью пользу обернется ход всего боя, решают доли секунды.

Для тестирования возможностей мобильного гейминга в сетях пятого поколения использовались смартфоны Huawei P40 Pro — флагманские устройства бренда на базе высокопроизводительного процессора Kirin 990 с поддержкой 5G SA.

«Сегодня мобильный гейминг по темпам роста обгоняет все остальные сегменты — и традиционных игр для ПК, и консольный. Взрывной рост сегменту мобильного гейминга обеспечило развитие мобильных игр, а внедрение связи пятого поколения позволяет игровой индустрии выйти на недоступный ранее уровень и предложить пользователям принципиально новые возможности — например, такие, как активное использование технологий виртуальной и дополненной реальности, облачный гейминг и другие. Первый шаг к этому сегодня сделан и у нас в стране на базе тестовой 5G-сети А1», — отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Тестовая 5G-сеть А1 создана на базе автономной архитектуры — SA (Standalone). В отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA, Non-Standalone), «чистые» 5G-сети развертываются без привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Такой подход требует от оператора более значительных временных и финансовых затрат на начальном этапе, однако позволяет сразу обеспечить абонентов полноценной 5G-связью с поддержкой всех ключевых преимуществ данного стандарта — в частности, сверхвысокоскоростной передачей данных с минимальной задержкой.