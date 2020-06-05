Задержанных 3 июня активистов арестовали на 15 суток

Задержанные 3 июня активисты и участники легальных пикетов по сбору подписей за выдвижение альтернативных претендентов на пост президента осуждены на 15 суток административного ареста.

Как сообщает spring96.org, суды прошли 4 июня. В Новополоцке суд провел заседание онлайн. Член инициативной группы Светланы Тихановской Артур Синега и волонтер этой же группы Андрей Зуев осуждены на 15 суток ареста каждый по ст. 23.34 КоАП. Активисты пока не взяты под арест, судья дала время для обжалования решения, отмечают правозащитники.

В Минске суд Фрунзенского района арестовал на 15 суток активиста Валентина Троцкого. Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алесь Круткин судом Центрального района Минска также арестован на 15 суток, которые он будет отбывать в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Кроме того, открыто новое дело в отношении активиста, которое суд рассмотрит 22 июня.

Правозащитникам закрытого властями центра «Весна» сообщили, что в Минске суд рассмотрел административного дела Сергея Мацкойтя. Какое решение вынесено, пока неизвестно.

5 июня участницу встречи 5 мая с командой блогера Сергея Тихановского Ольгу Лобан суд Октябрьского района Могилева оштрафовал на 20 базовых величин по статье 23.34 КоАП.

Правозащитники сообщают о задержаниях в Мозыре (Гомельская область) блогера Александра Цуканова и его друга Дениса Коласа. Коласа отпустили, а Цуканова допросили в Мозырском РОВД. 4 июня в Мозыре пропал модератор социальных сетей «Страны для жизни» Дмитрий Попов. Утром он записал видео, в котором рассказывает, что его ищут милиционеры и хотят задержать в рамках какого-то уголовного дела. «Милиция забрала все его вещи, включая паспорт. Затем Попов перестал выходить на связь», — отмечают правозащитники.

В Гродно 4 июня задержали регионального координатора инициативной группы Тихановской Ольгу Карякину. У нее прошел обыск, после которого ее отпустили. Задержан волонтер инициативной группы Тихановской Владимир Книга. Правозащитникам стало известно о задержании в Лиде (Гродненская область) активиста оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Владимира Арцымана.

По информации правозащитников, с 6 по 31 мая по всей стране было задержано 195 человек, которые участвовали или наблюдали за политическими и экологическими акциями протеста. Состоялось 155 судебных процессов по административным делам, в том числе 135 — по ст. 23.43 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия). В результате 69 человек были арестованы, 72 — оштрафованы. С призывом к властям Беларуси прекратить репрессии и освободить задержанных выступили Европарламент, Европейская служба внешних действий и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Вечером 3 июня в квартире Тихановского и на даче, а также в квартире его матери прошли обыски. Из постановления на обыск следует, что Тихановский — подозреваемый по уголовному делу по статье 364 (насилие в отношении сотрудников милиции). Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным. Под утро 4 июня на даче Тихановского было найдено 900 тысяч долларов. Днем прошел повторный обыск в его гомельском офисе-студии. Следственный комитет допросил мать блогера Софью Тихановскую. Затем в ее квартире провели очередной обыск.