Лукашенко мало 255 млн долларов товарооборота с Венгрией

Александр Лукашенко считает, что нынешний уровень торгово-экономических и политических отношений между Беларусью и Венгрией «абсолютно не соответствует потенциальным возможностям сторон». Об этом он заявил 5 июня в Минске на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который впервые посещает Беларусь с официальным визитом.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Товарооборот в 255 млн долларов — это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны — ЕС, с другой — Евразийским экономическим союзом», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к этому. Если мы о чем-то договоримся, Беларусь свято будет выполнять эти договоренности», — сказал белорусский руководитель на переговорах в столичном Дворце Независимости.

Лукашенко считает, что Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества.

«Хочу вас поздравить. Вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. И я хочу вас поблагодарить, что этот маршрут вы открыли, прибыв в Беларусь. Думаю, нам нет смысла много слов говорить в плане знакомства. Мы хоть заочно, но хорошо знаем друг друга, не единожды встречались на международных форумах и конференциях», — сказал официальный лидер.

Он отметил, что в Беларуси «очень хорошо знают близкую Венгрию, ведь еще в советские времена страны тесно сотрудничали». «Я хорошо знаю возможности, потенциал и ту степень сотрудничества между СССР и Венгрией, которая была в прошлом веке. Это страна с высочайшим уровнем развития. И в силу этого — огромного потенциала», — заявил Лукашенко.

Премьер-министр Венгрии в свою очередь заявил, что приехал в Минск «с искренним намерением наладить сотрудничество между двумя странами», и выразил надежду, что его визит станет «значимым шагом в развитии двусторонних отношений».

Он поблагодарил главу белорусского государства за возможность посетить Минск. «Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит на вашу родину», — сказал Орбан.

По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Венгрией в январе-марте 2020 года составил 50 млн 987 тыс. долларов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Экспорт составил 23 млн 840 тыс. долларов (+3,6%), импорт — 27 млн 147 тыс. (-12,7%), отрицательное сальдо — 3 млн 307 тыс.