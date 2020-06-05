Кондрусевич поздравил нового премьер-министра

Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич поздравил Романа Головченко с назначением на должность премьер-министра.

Как сообщает официальный портал Римско-католической церкови в Беларуси, он отметил, что Головченко поручено руководить правительством Беларуси «в очень сложное время, когда нужно укреплять экономический потенциал страны, решать вопросы международного сотрудничества, повышать благосостояние населения».

«Ваш богатый опыт государственного, дипломатического и хозяйственного служения будет способствовать успешному выполнению новой миссии и решению насущных задач, которые стоят перед нашим государством, — отметил архиепископ Кондрусевич. — Выражаю надежду на то, что ваше служение в качестве главы правительства также будет способствовать дальнейшему развитию отношений между государством и католическим костелом во благо нашего Отечества».

Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром 4 июня. До этого Головченко возглавлял Государственный военно-промышленный комитет.