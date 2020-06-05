Умер известный советский актер Михаил Кокшенов

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В Подмосковье скончался популярный советский и российский киноактер Михаил Кокшенов.

Причина смерти народного артиста не сообщается.

Ему было 83 года.

В фильмографии Кокшенова более 140 картин.
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Тэги: актер Персона: Михаил Кокшенов

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