Умер известный советский актер Михаил Кокшенов 05.06.2020 / 14:02 / Культура Просмотров: 858 A- A+ В Подмосковье скончался популярный советский и российский киноактер Михаил Кокшенов. Причина смерти народного артиста не сообщается. Ему было 83 года. В фильмографии Кокшенова более 140 картин. Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: актер Персона: Михаил Кокшенов Другие материалы на эту тему: Аплодисментами в последний путь проводили Николая Кириченко Из поколения купаловцев… Беларусь простилась с Геннадием Гарбуком Дмитрий Растаев. В РИФМЕ ВРЕМЕНИ. Давай, Миша! Актер с пулеметом. МВД возбудит уголовное дело против Михаила Пореченкова