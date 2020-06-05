На выходных будет до +29°С

/ Общество
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В предстоящие выходные в Беларуси ожидается очень теплая погода.

Суббота, 6 июня:

  • ночью +10..+16°С;
  • днем +20..+26°С.

Воскресенье, 7 июня:

  • ночью +10..+17°С;
  • днем +21..+27°С (на юго-востоке до +29°С).
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Тэги: погода

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