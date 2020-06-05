На выходных будет до +29°С 05.06.2020 / 14:23 / Общество Просмотров: 193 A- A+ В предстоящие выходные в Беларуси ожидается очень теплая погода. Суббота, 6 июня: ночью +10..+16°С; днем +20..+26°С. Воскресенье, 7 июня: ночью +10..+17°С; днем +21..+27°С (на юго-востоке до +29°С). Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: погода Другие материалы на эту тему: Беларусь в объятиях стихии: зима вернулась в середине марта Нынешняя зима стала самой теплой в Беларуси за последние 140 лет Теплая зима. Кто от этого выигрывает, а кто несет убытки Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси