В Новополоцке мужчина помогал соседке помыть окна и выпал с пятого этажа

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Многочисленные тяжелые травмы получил житель Новополоцка 1984 года рождения, выпавший с балкона пятого этажа.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ЧП случилось утром 4 июня в одной из многоэтажек по улице Блохина.

Мужчина откликнулся на просьбу соседки-пенсионерки помочь ей помыть окна на балконе. В процессе мытья мужчина высунулся за остекление, держась за раму, но конструкция оказалась непрочной. Вместе с рамой мужчина упал вниз.

Скорая помощь доставила пострадавшего в городскую больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации.
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Тэги: выпал из окна упал с высоты Город: Новополоцк

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