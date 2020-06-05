В Новополоцке мужчина помогал соседке помыть окна и выпал с пятого этажа

Многочисленные тяжелые травмы получил житель Новополоцка 1984 года рождения, выпавший с балкона пятого этажа.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ЧП случилось утром 4 июня в одной из многоэтажек по улице Блохина.

Мужчина откликнулся на просьбу соседки-пенсионерки помочь ей помыть окна на балконе. В процессе мытья мужчина высунулся за остекление, держась за раму, но конструкция оказалась непрочной. Вместе с рамой мужчина упал вниз.

Скорая помощь доставила пострадавшего в городскую больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации.