Гомельчанин нашел немецкий снаряд, положил в пакет и понес в милицию

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Немецкий артиллерийский снаряд обнаружил 51-летний житель Гомеля в Соже за областной клинической больницей.

Вместо того, чтобы позвонить в милицию и сообщить об опасной находке, мужчина решил лично доставить снаряд в РОВД.

Уже на подходе к зданию Советского РОВД мужчина остановил сотрудник милиции и поинтересовался содержимым пакета. «Снаряд я нашел, несу в милицию сдавать», — ответил гомельчанин.

Пакет со снарядом отнесли подальше от жилых зданий и РОВД, выставили оцепление и вызвали группу разминирования.

Прибывшие специалисты и определили, что это немецкий артиллерийский снаряд калибра 88 миллиметров без взрывателя. Снарял будет уничтожен на специальном полигоне, сообщает УВД Гомельской области.
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Тэги: эхо войны снаряд Город: Гомель

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