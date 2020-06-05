Гомельчанин нашел немецкий снаряд, положил в пакет и понес в милицию
Просмотров: 389
Немецкий артиллерийский снаряд обнаружил 51-летний житель Гомеля в Соже за областной клинической больницей.
Вместо того, чтобы позвонить в милицию и сообщить об опасной находке, мужчина решил лично доставить снаряд в РОВД.
Уже на подходе к зданию Советского РОВД мужчина остановил сотрудник милиции и поинтересовался содержимым пакета. «Снаряд я нашел, несу в милицию сдавать», — ответил гомельчанин.
Пакет со снарядом отнесли подальше от жилых зданий и РОВД, выставили оцепление и вызвали группу разминирования.
Прибывшие специалисты и определили, что это немецкий артиллерийский снаряд калибра 88 миллиметров без взрывателя. Снарял будет уничтожен на специальном полигоне,