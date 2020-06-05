Гомельчанин нашел немецкий снаряд, положил в пакет и понес в милицию

Немецкий артиллерийский снаряд обнаружил 51-летний житель Гомеля в Соже за областной клинической больницей.

Вместо того, чтобы позвонить в милицию и сообщить об опасной находке, мужчина решил лично доставить снаряд в РОВД.

Уже на подходе к зданию Советского РОВД мужчина остановил сотрудник милиции и поинтересовался содержимым пакета. «Снаряд я нашел, несу в милицию сдавать», — ответил гомельчанин.

Пакет со снарядом отнесли подальше от жилых зданий и РОВД, выставили оцепление и вызвали группу разминирования.