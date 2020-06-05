Премьер Головченко поставил Минфину задачи

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Приоритетными в работе Министерства финансов должны быть вопросы повышения эффективности управления государственными финансами, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Представляя 5 июня коллективу нового министра финансов Юрия Селиверстова, глава правительства подчеркнул, что «ситуация в экономике сегодня требует принятия точных и выверенных решений».

«В основе — сбалансированность бюджетной системы и рациональное расходование бюджетных средств. Все социальные гарантии государства должны исполняться в полном объеме», — считает премьер-министр.

Глава правительства поблагодарил Максима Ермоловича за работу в должности министра, «ответственное отношение к порученному делу, профессионализм и государственный подход».

От Министерства финансов и его нового руководителя правительство ожидает продолжения «эффективной работы по данным направлениям».

«Минфин является одним из ключевых государственных органов и во многих вопросах должен быть флагманом государственной политики», — подчеркнул Головченко.
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Тэги: Минфин финансы Персона: Роман Головченко Юрий Селиверстов Максим Ермолович

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