В Каменной Горке построят ТЦ «Вязынский»

Участок находится возле МКАД — на пересечении улиц Вязынская, Люцинская и Масюковщина.

Источник: ООО «РеалГрадИнвест»

Право застроить эту землю в 2019 году на аукционе купила компания «РеалГрадИнвест», которая также является застройщиком РТЦ «Панорама» в Курасовщине, сообщает TUT.by .

Директор «РеалГрадИнвест» Андрей Дайнович говорит, что общая площадь торгового центра будет около 1500 квадратных метров. В нем расположатся ресторан быстрого питания с драйвом, продовольственный магазин с прикассовой торговой зоной, салон по продаже электротранспорта (машины, самокаты и т. д.), а также СТО и мойка.

По его словам, завершить строительство планируют весной 2021 года.

Кроме того, на этом же перекрестке сейчас компания «Славстройстарт» строит бизнес-центр с торгово-выставочным залом.