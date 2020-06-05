Противника завода АКБ оштрафовали за неповиновение сотрудникам милиции

Противник строительства аккумуляторного завода Виталий Казак признан виновным в неповиновении сотрудникам милиции и оштрафован на 20 базовых величин (540 рублей). Такое постановление вынес суд Ленинского района Бреста, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

Источник: vesti24.by

«Казака судили за неповиновение сотрудникам милиции при задержании 8 мая. Власти продолжают репрессии в отношении активистов, чтобы задушить общественный протест против этого завода», — считает правозащитник.

С 8 по 10 мая были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания восемь противников завода (в их числе Виталий Казак), а также правозащитники Роман Кисляк и Владимир Величкин. Процессы над ними прошли в суде Ленинского района Бреста. Большинство наказаны за участие в акциях против завода, которые прошли в областном центре 12 апреля и 3 мая.

12 мая суд оштрафовал Казака на 30 базовых величин (810 рублей) за участие в акции в Бресте против завода 3 мая. После суда его снова задержали. 14 мая этим же судом Казак был оштрафован на 80 базовых величин (2160 рублей) за участие в акции 12 апреля, а также за участие во встрече 2 мая в Бресте с гомельским блогером Сергеем Тихановским.

Казака освободили из-под стражи. 16 мая его вызвали в опорный пункт милиции и составили протокол по ст. 23.4 КоАП.