Противника завода АКБ оштрафовали за неповиновение сотрудникам милиции

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Противник строительства аккумуляторного завода Виталий Казак признан виновным в неповиновении сотрудникам милиции и оштрафован на 20 базовых величин (540 рублей). Такое постановление вынес суд Ленинского района Бреста, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк. 

Источник: vesti24.by

«Казака судили за неповиновение сотрудникам милиции при задержании 8 мая. Власти продолжают репрессии в отношении активистов, чтобы задушить общественный протест против этого завода», — считает правозащитник.

С 8 по 10 мая были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания восемь противников завода (в их числе Виталий Казак), а также правозащитники Роман Кисляк и Владимир Величкин. Процессы над ними прошли в суде Ленинского района Бреста. Большинство наказаны за участие в акциях против завода, которые прошли в областном центре 12 апреля и 3 мая.

12 мая суд оштрафовал Казака на 30 базовых величин (810 рублей) за участие в акции в Бресте против завода 3 мая. После суда его снова задержали. 14 мая этим же судом Казак был оштрафован на 80 базовых величин (2160 рублей) за участие в акции 12 апреля, а также за участие во встрече 2 мая в Бресте с гомельским блогером Сергеем Тихановским.

Казака освободили из-под стражи. 16 мая его вызвали в опорный пункт милиции и составили протокол по ст. 23.4 КоАП.

Аккумуляторный завод возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планировали наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.

По данным «Экодома», с 2018 года по 18 мая 2020 года общая сумма назначенных противникам аккумуляторного завода штрафов составила 44 821,5 рубля, общее количество суток ареста — 130, было задержано примерно 67 активистов.

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Тэги: аккумуляторный завод штраф Персона: Виталий Казак Город: Брест

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