Нацбанк открестился от ограничений предприятиям по выбору банков

/ Экономика
Просмотров: 51

Белорусское законодательство не налагает на предприятия ограничений по выбору обслуживающих банков, сообщает пресс-служба Национального банка, комментируя по просьбе журналистов письма министерств и концернов по данному вопросу в адрес подведомственных предприятий.

«Только собственник и/или руководитель субъекта хозяйствования решает, в каком банке будет осуществляться расчетно-кассовое обслуживание его организации, с каким банком будут строиться партнерские отношения, в том числе по получению финансирования, размещению свободных денежных средств на счетах или во вкладах (депозитах) или осуществлению иных банковских операций», — подчеркивается в сообщении регулятора.

При этом обращается внимание, что Национальный банк не вправе устанавливать какие-либо требования и давать указания относительно того, в каких банках должны обслуживаться предприятия (в том числе государственные).

На прошлой неделе «Беллегпром» и Минстройархитектуры поручили подведомственным предприятиям перевести банковские счета из негосударственных в государственные банки.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Нацбанк белорусские банки Беларусбанк Беллегпром

Другие материалы на эту тему:

«Нас делают мальчиками для битья». Секонд-хэнды ответили на упреки «Беллегпрома»

«Нас делают мальчиками для битья». Секонд-хэнды ответили на упреки «Беллегпрома»

Курс доллара в Беларуси установил новый исторический максимум

Курс доллара в Беларуси установил новый исторический максимум

В чем хранит свои сбережения глава Нацбанка?

В чем хранит свои сбережения глава Нацбанка?

В Беларуси запустили способ оплаты покупок с помощью QR-кода

В Беларуси запустили способ оплаты покупок с помощью QR-кода