Нацбанк открестился от ограничений предприятиям по выбору банков

Белорусское законодательство не налагает на предприятия ограничений по выбору обслуживающих банков, сообщает пресс-служба Национального банка, комментируя по просьбе журналистов письма министерств и концернов по данному вопросу в адрес подведомственных предприятий.

«Только собственник и/или руководитель субъекта хозяйствования решает, в каком банке будет осуществляться расчетно-кассовое обслуживание его организации, с каким банком будут строиться партнерские отношения, в том числе по получению финансирования, размещению свободных денежных средств на счетах или во вкладах (депозитах) или осуществлению иных банковских операций», — подчеркивается в сообщении регулятора.

При этом обращается внимание, что Национальный банк не вправе устанавливать какие-либо требования и давать указания относительно того, в каких банках должны обслуживаться предприятия (в том числе государственные).

На прошлой неделе «Беллегпром» и Минстройархитектуры поручили подведомственным предприятиям перевести банковские счета из негосударственных в государственные банки.