В Беларусь прибыли 40 грузовиков с гуманитарной помощью из Польши

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Груз будет передан Республиканскому центру организации медицинского реагирования Минздрава и больницам Гродно и Гродненской области, сообщили в пресс-службе МИД.

Фото: nn.by

В составе груза аппараты ИВЛ, несколько тысяч упаковок лечебных препаратов Fenle і Arechin, несколько миллионов защитных и медицинских одноразовых масок, антисептики, защитные халаты и комбинезоны, медицинские щитки и ПЦР-тесты.

В церемонии официальной передачи приняли участие заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк и руководство польского диппредставительства.

«Мы благодарны польской стороне и уверены, что это не просто символический жест, а знак добрососедских, дружелюбных отношений двух стран в непростое для всего человечества время», — отметили в МИД.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав Беларусь-Польша гуманитарная помощь Персона: Борис Андросюк Город: Гродно

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