В Минске появился первый пикет за Лукашенко
В Минске на проспекте Независимости возле Dana Mall появился первый пикет за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.
Пикет и палатки к нему выставляют Федерация профсоюзов, БРСМ и «Белая Русь», передает
— Очередь надо занять, в 16:20 начнут, — говорит солидный мужчина в костюме двум женщинам.
— Очередь в 16:20 придет? — уточнили журналисты.
— Да, — ответил мужчина.
Но очередь к подписным листам встала уже в 16:10. Мужчина в костюме к ней присоединился.