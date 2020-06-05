В Минске появился первый пикет за Лукашенко

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В Минске на проспекте Независимости возле Dana Mall появился первый пикет за выдвижение кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Пикет и палатки к нему выставляют Федерация профсоюзов, БРСМ и «Белая Русь», передает TUT.by.

— Очередь надо занять, в 16:20 начнут, — говорит солидный мужчина в костюме двум женщинам.

— Очередь в 16:20 придет? — уточнили журналисты.

— Да, — ответил мужчина.

Но очередь к подписным листам встала уже в 16:10. Мужчина в костюме к ней присоединился.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 пикет по сбору подписей Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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