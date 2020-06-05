Бывший собор Святой Софии в Стамбуле переоборудуют в действующую мечеть

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Сейчас комплекс пребывает в статусе музея. Президент Турции Эрдоган заверяет, что туристы смогут посетить объект и после превращения его в мечеть.

«Туристы смогут посещать собор Святой Софии и в статусе мечети. Как в случае с Голубой мечетью на площади Султанахмет. Это должна решать наша нация», — заверил Эрдоган, передает Hürriyet.

Турецкий президент сделал соответствующее поручение своим помощникам на заседании главного совета правящей в стране Партии справедливости и развития, в которой он занимает пост председателя.

Тем не менее, Эрдоган призвал исполнителей внимательно изучить вопрос и не торопиться.
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Тэги: ислам мечеть Персона: Реджеп Тайип Эрдоган Город: Стамбул

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