В Жодино задержали журналистов «Белсата» 05.06.2020 / 17:41 / Выборы Просмотров: 519 A- A+ Галина Абакунчик и Сергей Ковалев вели стрим с пикета Светланы Тихановской по сбору подписей для выдвижения кандидатов в президенты. Источник: «Белсат» По сообщению телеграм-канала телеканала, инцидент произошел днем 5 июня. Сюжет: Выборы президента 2020 года Оценка: Средняя: 1 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Белсат пикет по сбору подписей президентские выборы-2020 Персона: Галина Абакунчик Сергей Ковалев Светлана Тихановская Другие материалы на эту тему: Взять экономику и недовольных за жабры. Лукашенко перетряхнул правительство Ермошина: идет спланированная кампания по дискредитации Лукашенко Владимир Мацкевич. ЧТО ДЕЛАТЬ. Я устал, я ухожу Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Кто, если не он?