В Жодино задержали журналистов «Белсата»

/ Выборы
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Галина Абакунчик и Сергей Ковалев вели стрим с пикета Светланы Тихановской по сбору подписей для выдвижения кандидатов в президенты.

Источник: «Белсат»

По сообщению телеграм-канала телеканала, инцидент произошел днем 5 июня.

 

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Белсат пикет по сбору подписей президентские выборы-2020 Персона: Галина Абакунчик Сергей Ковалев Светлана Тихановская

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