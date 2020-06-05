Премьер Венгрии выступил за отмену санкций ЕС в отношении Беларуси

Наступило время для отмены санкций Евросоюза в отношении Беларуси, заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июня после переговоров с Александром Лукашенко в Минске.

Фото: president.gov.by

Орбан отметил, что Венгрия поддерживает развитие инициативы «Восточное партнерство», участницей которой является и Беларусь. «Но мы говорим именно о партнерстве. Строить отношения при имеющихся санкциях невозможно. Наступило время отменить существующие санкции в отношении Беларуси», — сказал он. Фрагмент выступления показал телеканал «Беларусь 1» .

«После пандемии начнется новое сотрудничество в экономике, и я думаю, что евразийская и европейская интеграции будут взаимно интересны друг другу. С нашей стороны мы открыли кредитную линию на 40 млн евро, из которой будут финансироваться крупные белорусско-венгерские проекты», — отметил Орбан.

«Кроме того, мы настроены на тесное сотрудничество в области атомной энергетики. Мы тоже строим атомную станцию и в этой сфере, как и Беларусь, отвергаем любое дискриминационное давление», — подчеркнул глава венгерского правительства.

В феврале нынешнего года Совет Евросоюза продлил еще на год, до 28 февраля 2021 года, ограничительные меры в отношении Беларуси — эмбарго на поставки оружия и техники, визовые санкции против четырех белорусских граждан. Меры включают в себя эмбарго на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы для репрессий внутри страны, а также «замораживание активов и запрет на поездки для четырех человек, которые считаются причастными к нераскрытым исчезновениям двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах».

Совет Евросоюза также продлил запрет на применение ограничительных мер на экспорт биатлонного снаряжения, спортивных винтовок и спортивных пистолетов специального назначения в Беларусь.