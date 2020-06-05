Потенциального кандидата в президенты Непомнящих отпустили из милиции

Милиционеры задержали Владимира после полудня 5 июня и доставили в Центральный РОВД. В отделе милиции он пробыл около трех часов.

«Протокола не составляли, милицию интересовали события 31 мая, когда был массовый пикет возле универмага "Гомель". Но больше всего милицию интересовал Сергей Тихановский — знаком ли я с ним, какие у нас общие знакомые, платил ли он мне деньги... Я отказался что-то говорить», — прокомментировал БелаПАН Непомнящих.

Он проводит пикеты возле универмага «Гомель» практически каждый день.

Автор ютьюб-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. 3 и 4 июня в квартире и офисе-студии Тихановского, а также на даче и в квартире его матери прошли обыски. Под утро 4 июня на даче было найдено 900 тысяч долларов. Из постановления на обыск следует, что Тихановский — подозреваемый по уголовному делу по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников милиции).