Первый блок БелАЭС введут «буквально днями»

Беларусь готова поделиться с Венгрией своим опытом в строительстве атомной электростанции, заявил Александр Лукашенко 5 июня в Минске по итогам переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

«Вы строите такую же атомную станцию, как мы построили и заканчиваем строительство в Островце. Первый блок будет введен буквально днями», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Это (строительство новых энергоблоков. — прим.) очень важно для Венгрии. У нас есть колоссальный опыт совместного строительства АЭС с россиянами. Скажу больше: наши строители ее построили сами под патронатом и инжиниринговым контролем России. Поэтому у нас есть опыт. Россияне очень довольны нашими строителями и приглашают нас строить такие станции за рубежом, прежде всего в Египте», — сказал Лукашенко.

Как отметил белорусский руководитель, если Венгрии будет нужна консультация и помощь в этом вопросе, белорусская сторона готова ее оказать. «Думаю, у вас своих хватает, притом классных строителей. Вы сами справитесь. А вот по нюансам строительства подобной станции, думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой», — заявил он.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Ранее сообщалось, что физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется ввести в 2021 году.