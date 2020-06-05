Лукашенко выделил 3 млн рублей на реставрацию Гольшанского и Кревского замков

Президент Беларуси выделил средства Министерству культуры из своего фонда, сообщает пресс-служба главы государства.

Деньги направят на реставрацию усадебно-паркового ансамбля в деревне Закозель Дрогичинского района, Гольшанского и Кревского замков, костела в Мстиславле, входящего в состав объекта «Бывший коллегиум иезуитов: костел, монастырский корпус с сюжетными росписями в интерьере келий и трапезной (1745−1750)».

Кроме того, выделят средства на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.