Лукашенко выделил 3 млн рублей на реставрацию Гольшанского и Кревского замков

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Президент Беларуси выделил средства Министерству культуры из своего фонда, сообщает пресс-служба главы государства.

Деньги направят на реставрацию усадебно-паркового ансамбля в деревне Закозель Дрогичинского района, Гольшанского и Кревского замков, костела в Мстиславле, входящего в состав объекта «Бывший коллегиум иезуитов: костел, монастырский корпус с сюжетными росписями в интерьере келий и трапезной (1745−1750)».

Кроме того, выделят средства на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.
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Тэги: Кревский замок Гольшанский замок реставрация Город: Крево

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