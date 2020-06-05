Заболеваемость коронавирусом на Минщине и Витебщине пошла на спад

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Елена Богдан, посещая 5 июня Брестскую область, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Минск уже прошел верхушку и идет на снижение. Минская и Витебская области прошли точно так же. То есть фактически 40−45% населения республики этот этап прошли. Когда пройдет Брестская область, у нас будет ближе к 60%. Сегодня Брестская область находится на максимальном для области плато. Еще какое-то время она будет находиться здесь, потом пойдет вниз», — сказала Богдан.

Замминистра попросила людей соблюдать меры личной безопасности.

На 5 июня в нашей стране зафиксировали 46 868 случаев COVID-19 (+887 за сутки), выздоровели и выписаны 22 066 пациентов (+904). Количество выписанных третий день больше количества новых случаев инфицирования. Умерли 259 пациентов (+6).