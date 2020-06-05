Инициативная группа Лукашенко отчиталась о миллионе подписей

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За выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты собрано порядка миллиона подписей, сообщил глава инициативной группы, председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

В Минске прошел пикет, организованный инициативной группой по сбору подписей за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты. Свою подпись можно было оставить в одной из трех палаток, расположившихся под флагами ФПБ, БРСМ и «Белой Руси».

«На этой избирательной кампании мы делаем упор на сбор подписей в трудовых коллективах и по месту жительства. На сегодняшний день нашей инициативной группой собрано уже порядка миллиона подписей за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты, — приводит слова Орды на пикете портал ФПБ 1prof.by. — И мы эту работу, безусловно, продолжим. Будем собирать подписи в трудовых коллективах, на пикетах. И сегодня к нам обращаются люди по организации таких пикетов, поскольку подобная форма для всех и привычна, и удобна, так что возможность оставить подпись на пикете будет».

Однако, как заявил председатель ФПБ, важна не форма организации сбора подписей, а «чтобы весь избирательный процесс проходил в спокойной и мирной обстановке и не было нарушений Избирательного кодекса».

«Чтобы все было по нашему закону, по Избирательному кодексу и исполнялось на практике. И самое главное — чтобы искусственно не нагнеталась обстановка и не разжигалась вражда. Я уверен, что сегодня наше государство не позволит нарушать законы нашей страны», — сказал Орда.

«Никаких показательных очередей мы не создаем — люди спокойно приходят и ставят свою подпись так, как это положено по закону», — подчеркнул глава инициативной группы за выдвижение Лукашенко.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 сбор подписей инициативная группа Персона: Михаил Орда Александр Лукашенко

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