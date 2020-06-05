Видеофакт. Вандалы осквернили памятник Костюшко возле Белого Дома

Инцидент произошел во время беспорядков в Вашингтоне, сообщил посол Польши в США Петр Вильчек.

Фото: twitter.com/p_zuchowski

«Я умоляю Белый дом и Службу национальных парков США быстро восстановить статую до ее первоначального состояния», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере».

Участники беспорядков наносили на памятник нецензурные надписи краской из баллончиков. На вопрос знают ли они, кому этот постамент, каждый ответил: «Нет».

Массовые беспорядки в США начались в Миннеаполисе в результате смерти афроамериканца Джорджа Флойда и распространились на другие города страны.

Тадеуш Костюшко — уроженец Брестчины, военный и политический деятель Речи Посполитой и США. Национальный герой Беларуси, Польши и США, почетный гражданин Франции.