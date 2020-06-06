Власть нанесла сильный удар по группе Светланы Тихановской

Наибольший удар силовые структуры Беларуси нанесли инициативной группе по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской.

Фото spring96.org

Как пишет spring96.org , по состоянию на 5 июня 12 членов инициативной группы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию.

Среди девяти задержанных в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции (ст. 364 УК РБ) это руководитель инициативной группы Сергей Тихановский, а также члены группы Дмитрий Фурманов, Евгений Резниченко и Артем Саков.

В разное время задерживались еще несколько человек, двое из них арестованы на 15 суток: Артур Синега из Новополоцка и волонтер команды Андрей Зуев.

Активисты кампании «Правозащитники за свободные выборы» составили список членов инициативной группы Светланы Тихановской, которых задерживали либо судили в административном порядке: Владимир Мороз (Кобрин) — задерживался; Валерий Романович (Пинск) — задерживался; Александр Милюк (Мосты) — задерживался; Максим Ковалевич (Береза) — задерживался; Екатерина Толанкова (Могилев) — задерживалась; Артур Синега (Новополоцк) — арест 15 суток; Ольга Карякина (Гродно) — задерживалась; Владимир Книга (Гродно) — задерживался.

Были задержаны также несколько десятков волонтеров команды Тихановской и сторонников задержанного блогера.

По данным правозащитников, суды и задержания продолжались 5 июня по всей Беларуси.

Автор youtube-канала «Страна для жизни» популярный блогер из Гомеля Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно, где проходил сбор подписей за выдвижение его супруги Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Там произошел инцидент с участием милиционеров, один из которых упал. МВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

3 и 4 июня в квартире и офисе-студии Тихановского, а также на даче и в квартире его матери прошли обыски. Под утро 4 июня на даче было найдено 900 тысяч долларов. Из постановления на обыск следует, что Тихановский — подозреваемый по уголовному делу по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников милиции).

Правозащитники объявили Тихановского политзаключенным.