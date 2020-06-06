Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления

В Беларуси заметно потеплело. Куртки и другую верхнюю одежду можно прятать в шкаф, а на смену доставать шорты и босоножки.

В субботу, шестого июня, погоду на территории республики будет формировать область пониженного атмосферного давления (днем по югу страны скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса).

Про прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Дожди ожидаются преимущественно по востоку Беларуси (местами прогремят грозы).

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в регионах: