Что произошло с рублем

Основные иностранные валюты достаточно неплохо «отстрелялись» на торгах минувшей рабочей недели: евро и российский заметно укрепились, а доллар сдало позиции.

Вот какие показатели они, а также еще две валюты стран-соседей Беларуси, провели свои сессии:

доллар упал на 0,029 пункта (с 2,41 до 2,381 белорусского рубля);

евро поднялся на 0,0256 пункта (с 2,6772 до 2,7028 белорусского рубля);

российский рубль окреп на 0,0599 (с 3,4096 до 3,4695 белорусского рубля за 100 российских);

злотый вырос на 0,0301 пункта (с 6,0347 до 6,0648 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна снизилась на 0,0188 пункта (с 8,9708 до 8,952 белорусского рубля за 100 гривен).

Ранее сообщалось, что официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе-мае увеличился на 14,57% (с 2,1036 до 2,41). Это первый показатель на территории бывшего СССР.