Умерших от COVID-19 уже почти 395 тысяч

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По данным Университета Джонса Хопкинса на утро шестого июня, в мире зафиксировано 6 740 023 случая заражения коронавирусом нового типа, который вызывает заболевание COVID-19.

Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

  1. СШС — 1 897 838;
  2. Бразилия — 614 941;
  3. Россия — 449 256;
  4. Великобритания — 284 734;
  5. Испания — 240 978.

Число умерших достигло уже 394 984. Больше всего жертв зарегистрировано в следующих странах:

  1. США — 109 143;
  2. Великобритания — 40 344;
  3. Бразилия — 34 021;
  4. Италия — 33 774;
  5. Франция — 29 114.

По данным Минздрава Беларуси на пятое июня, официально подтверждено 46 тыс. 868 случаев положительных тестов на COVID-19 (умерло 259 человек).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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