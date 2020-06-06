Умерших от COVID-19 уже почти 395 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро шестого июня, в мире зафиксировано 6 740 023 случая заражения коронавирусом нового типа, который вызывает заболевание COVID-19.

Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

СШС — 1 897 838; Бразилия — 614 941; Россия — 449 256; Великобритания — 284 734; Испания — 240 978.

Число умерших достигло уже 394 984. Больше всего жертв зарегистрировано в следующих странах:

США — 109 143; Великобритания — 40 344; Бразилия — 34 021; Италия — 33 774; Франция — 29 114.

По данным Минздрава Беларуси на пятое июня, официально подтверждено 46 тыс. 868 случаев положительных тестов на COVID-19 (умерло 259 человек).