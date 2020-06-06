Умерших от COVID-19 уже почти 395 тысяч
По данным Университета Джонса Хопкинса на утро шестого июня, в мире зафиксировано 6 740 023 случая заражения коронавирусом нового типа, который вызывает заболевание COVID-19.
Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:
- СШС — 1 897 838;
- Бразилия — 614 941;
- Россия — 449 256;
- Великобритания — 284 734;
- Испания — 240 978.
Число умерших достигло уже 394 984. Больше всего жертв зарегистрировано в следующих странах:
- США — 109 143;
- Великобритания — 40 344;
- Бразилия — 34 021;
- Италия — 33 774;
- Франция — 29 114.
По данным Минздрава Беларуси на пятое июня, официально подтверждено 46 тыс. 868 случаев положительных тестов на COVID-19 (умерло 259 человек).