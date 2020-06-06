Где ГАИ приготовила «сюрпризы»

Госавтоинспекция сообщила места, где будет уделено повышенное внимание соблюдению участниками дорожного движения ПДД.

Так, в частности, в Брестской области сотрудники ГАИ будут нести службу в усиленном режиме. В Минской области дорожная милиция отработает на выходных трассу М-1/Е-30 Брест — Минск — граница России (в Бориосвском, Дзержинском, Крупском, Минском, Смолевичском и Столбцовском районах).

«Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения в части управления транспортным средством в нетрезвом состоянии и лицами, не имеющими права управления, превышения установленной скорости движения, перевозки пассажиров и грузов. Вместе с тем, стражами дорог в темное время суток будет обращено внимание на наиболее уязвимую категорию участников дорожного движения, а это пешеходы и велосипедисты», — отметили в ГАИ.

Кроме этого, с сегодняшнего дня пройдет профилактическая акция «Безопасный обгон», целью которой является профилактика дорожных происшествий по причине обгона и выезда на полосу встречного движения.

Также на дорогах появятся мобильные датчики контроля скорости:

Брест (улица 28 Июля, мост через реку Мухавец);

Брест (проспект Машерова, 67);

дорога Витебск — граница России;

Гродно (улица Славинского);

Гродно (улица О.Соломовой);

Лида (проспект Победы);

дорога Гродно — Гожа — граница Литвы (Гродненский район).

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;

свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

После замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.