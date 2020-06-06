Семашко: белорусы не нахлебники у россиян
Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что белорусы не являются нахлебниками у россиян. А подобные высказывания носят фейковый характер.
Как заявил он на экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии», прошедшей в режиме онлайн, официальный Минск готов в любой момент сесть за стол переговоров по еще остающимся несогласованными «дорожным картам».
Он также отметил, что именно экономика имеет главный потенциал развития отношений Беларуси и России, что при решении проблем позволило бы поднять их на более высокий уровень.
Дипломат добавил, что есть много позитивных примеров сотрудничества в рамках Союзного государства, и одним из последних является помощь российской стороны в эвакуации белорусских граждан из дальних стран в условиях закрытых границ, большие успехи в социально-гуманитарной сфере и т.д., пишет