Семашко: белорусы не нахлебники у россиян

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что белорусы не являются нахлебниками у россиян. А подобные высказывания носят фейковый характер.

Как заявил он на экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии», прошедшей в режиме онлайн, официальный Минск готов в любой момент сесть за стол переговоров по еще остающимся несогласованными «дорожным картам».

Он также отметил, что именно экономика имеет главный потенциал развития отношений Беларуси и России, что при решении проблем позволило бы поднять их на более высокий уровень.