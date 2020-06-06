Семашко: белорусы не нахлебники у россиян

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Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что белорусы не являются нахлебниками у россиян. А подобные высказывания носят фейковый характер.

Как заявил он на экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии», прошедшей в режиме онлайн, официальный Минск готов в любой момент сесть за стол переговоров по еще остающимся несогласованными «дорожным картам».

Он также отметил, что именно экономика имеет главный потенциал развития отношений Беларуси и России, что при решении проблем позволило бы поднять их на более высокий уровень.

Дипломат добавил, что есть много позитивных примеров сотрудничества в рамках Союзного государства, и одним из последних является помощь российской стороны в эвакуации белорусских граждан из дальних стран в условиях закрытых границ, большие успехи в социально-гуманитарной сфере и т.д., пишет euraspravda.ru.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Владимир Семашко

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