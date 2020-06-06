Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтихим» Александр Тищенко.

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Танкер отбыл в направлении Литвы 17 мая из порта Beaumont (США). «В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ», — отметил Тищенко.

По его словам, это 12-я танкерная поставка в этом году от альтернативных поставщиков нефти. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти.

О начале поставок американской нефти в Беларусь сообщил ранее государственный секретарь США Майкл Помпео. «В Беларусь отправится первая партия американской сырой нефти. Эта конкурентная сделка, заключенная американским энергетическим трейдером United Energy Trading при содействии американской фирмы Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что Соединенные Штаты готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок, и выполняет обязательства, взятые Соединенными Штатами перед Беларусью в феврале с руководителями правительств в Минске», — говорится в комментарии Помпео.

Событие также прокомментировал 15 мая министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. «С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко», — отмечалось в комментарии. Как отметил Макей, осуществление поставок американской нефти является частью «государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы».

Помпео посетил Минск 1 февраля 2020 года. Это был первый за последние 25 лет визит в Беларусь госсекретаря США. По итогам переговоров с Александром Лукашенко госсекретарь заявил, что американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам. Такое предложение прозвучало на фоне ситуации, когда крупные нефтяные компании России приостановили поставки нефти в Беларусь 1 января этого года из-за того, что не были достигнуты договоренности о цене.