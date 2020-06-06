Лукашенко: мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий

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Александр Лукашенко, общаясь сегодня во время визита в Могилев с прихожанами вновь высказался на тему эпидемиологической ситуации в стране.

Фото пресс-службы президента

Лукашенко подчеркнул правильность выбранного в Беларуси пути борьбы с заболеваемостью без ввода всеобщего карантина. Вместе с тем он призвал людей быть аккуратными, соблюдать необходимые предосторожности, больше проводить времени на свежем воздухе, сообщает телеканал ОНТ в своем телеграм-канале.

«Мы должны красиво пройти этот период и победить четыре-пять пандемий, которые сегодня бродят по нашей стране — в области здравоохранения, политики, экономики, инфопандемию. Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — сказал глава государства.

По данным Минздрава Беларуси на пятое июня, официально подтверждено 46 тыс. 868 случаев положительных тестов на COVID-19 (умерло 259 человек).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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