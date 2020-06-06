Лукашенко: страна управляемая — и мы можем принять любое решение

По мнению Александра Лукашенко, белорусские врачи научились лечить заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа.

«Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена, — приводит его слова «Пул первого». — Ситуация управляемая и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры».

Он также сообщил, что COVID-19 у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и медикаменты нужны разные.

«Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни», — подчеркнул Лукашенко во время визита в Могилев.

По данным Минздрава Беларуси на пятое июня, официально подтверждено 46 тыс. 868 случаев положительных тестов на COVID-19 (умерло 259 человек).