Польша хочет видеть у себя американских солдат, которые будут выведены из Германии

Польские власти заявляют, что готовы принять на своей территории американский военный контингент, который будет выведен из Германии.

Как сообщается, Дональд Трамп принял решение о выводе из Германии 9,5 тыс. солдат. Сейчас на территории ФРГ находятся 34,5 тыс. американских солдат. Американские дипломаты заявили, что США могут перебазировать свои ядерные арсеналы из Германии в Польшу, если она согласится их принять, отмечает polskieradio.pl .

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что часть американских солдат, которые буду выведены из Германии, попадет в Польшу. Он также добавил, что в настоящее время идут закрытые переговоры по этому вопросу: «Это будет укрепление восточного фланга НАТО».

Глава польского правительства напомнил, что четыре года назад в Польше было 500 солдат НАТО, а сегодня это число составляет почти пять тысяч.