В Мингорисполком за поддержкой уже обратились около 1,6 тысячи субъектов хозяйствования Около 1,6 тыс. субъектов хозяйствования уже обратились в Минский горисполком за поддержкой, сообщает официальный телеграм-канал столичных властей.

Из общего количества почти 70% составляют обращения о предоставлении отсрочки арендной платы по объектам недвижимости, находящимися в госсобственности.

За отсрочкой, рассрочкой и налоговым кредитом обратились 239 представителей бизнеса, снижением налога на недвижимость и земельного налога — 191, снижением арендной платы за земельные участки — 87.

Как сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко, положительные решения приняты по 877 обращениям, остальные находятся в стадии рассмотрения. Работа по реализации указа главы государства № 143 в столице продолжается. Разработан алгоритм получения поддержки субъектами хозяйствования, которые осуществляют определенные виды экономической деятельности. Со всеми необходимыми документами можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома.

Указом № 143, подписанным 24 апреля, предусматриваются меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации. Предусмотрено предоставление отсрочки и рассрочки уплаты налоговых кредитов, сокращен срок возврата из бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС. Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным неосуществлением ими деятельности.

Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Кроме того, предоставляется право местным распорядительным и исполнительным органам уменьшать имущественные налоги. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — собственникам имущества рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки. Предусмотрены и другие меры.