Минздрав сообщил о новых жертвах коронавируса в Беларуси

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В Беларуси зафиксировано 883 новых случая COVID-19. Всего — 47 тыс. 751 человек.

Скончалось 263 человека, сообщило Министерство здравоохранения.

Таким образом, за последние сутки умерло еще четыре человека, а общее количество случаев COVID-19 увеличилось на 883, или на 1,8% (в предыдущие сутки было 887 новых случаев и шесть смертей). Минздрав традиционно подчеркивает, что умерли пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Выздоровели и выписаны 23.015 пациентов (+949 за сутки). Всего проведено 609.671 тест на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 12.658.

Следует отметить, что Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Второй месяц Минздрав не проводит пресс-мероприятия.

Говоря о коронавирусе 6 июня в Могилеве, Александр Лукашенко заявил: «Это была тяжелая борьба, которая сегодня не закончена. Ситуация управляемая, и страна управляемая, и мы можем принять любое решение. Но пока, слава богу, нам не нужны крайние меры. Наши врачи научились справляться с этой болезнью. Она у каждого человека может протекать по-разному. Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно, и врачи приспособились лечить эти болезни».

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не только занимаются тестированием на коронавирус, но и приоритетное внимание уделяют диагностике пневмоний.

«Мною было дано жесткое указание: всех обратившихся — на КТ. Мы за это время закупили десятки аппаратов и там, где нужно было, установили. Сейчас даже в Минске в поликлиниках устанавливаем. Врачи молодцы, уже научились, они видят на КТ — обычная пневмония или ковидная. Вот это правильный показатель, — сказал глава государства. — И мы можем смело эти показатели опубликовать и показать, кто лучше всего справляется и справился на сегодняшний момент с этой заразой».

Вместе с тем Лукашенко отметил, что необходимо соблюдать меры предосторожности, однако подходить к этому с умом.

«Нужно быть очень аккуратными и осторожными и беречь стариков. Не расслабляйтесь, ни в коем случае. Поберегите себя, но умно. Не закрываясь где-то в углу, а больше будьте на свежем воздухе», — посоветовал белорусский руководитель.

5 июня заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время посещения Брестской области в ходе республиканского мониторинга сообщила, что пик эпидемии коронавируса прошла почти половина населения Беларуси.

«Минск уже прошел верхушку и идет на снижение. Минская и Витебская области прошли точно так же. То есть фактически 40-45% населения республики этот этап прошли, — цитирует чиновницу пресс-служба Министерства здравоохранения. — Когда пройдет Брестская область, у нас будет ближе к 60%».

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро шестого июня, в мире зафиксировано 6 740 023 случая заражения коронавирусом нового типа (число умерших достигло уже 394 984). 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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