Лукашенко грозит чиновникам: не дай бог, вы не реализуете эту программу

Во время выступления перед активом Могилевской области Александр Лукашенко пригрозил подчиненным.

Фото пресс-службы президента

Он остановился на развитии юго-востока области, отметив, что по его поручению была принята специальная программа, выделены деньги на ее финансирование.

«Программа принята, и она должна реализовываться, тем более там живет очень много чернобыльцев, — приводит пресс-служба президента его слова. — Не дай бог, вы не реализуете эту программу. Мы должны людям там дать не только надежду, но и шанс жить, растить детей».

Он согласился с руководителем региона, что в области за последние годы «немало сделали».

По словам главы облисполкома Леонида Зайца, по итогам минувшего года было выполнено четыре из шести ключевых показателей. Это позволило выйти из числа отстающих, показав второй результат в стране после Минской области.