Бабарико: нужно ограничить количество президентских сроков

Тот, кто станет новым главой государства, должен до конца года провести референдум об ограничении количества президентских сроков и разделении властей, заявил претендент на пост президента, бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико на встрече с журналистами и членами своей инициативной группы в Гродно 6 июня (трансляция велась на его youtube-канале).

«Мы не протянем долго при неправильной системе. Может, полгода, год», — пояснил свою позицию Бабарико.

Вопрос о государственной символике «выходит чуть-чуть за горизонт первого года работы», поскольку, по его мнению, сначала нужно заняться экономической независимостью страны.

«У меня, безусловно, есть свое понятие [о символике], что бы я хотел… Дальше будем обсуждать, чтобы найти компромисс. Это очень важный вопрос, но чуть-чуть дальше», — сказал претендент на высший государственный пост.

По его словам, бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» не символы национал-предателей, это символы истории. В то же время нынешние символы (красно-зеленый флаг и модернизированный герб БССР), введенные после референдума в мае 1995 года, — «это не символы только Советского Союза, где все было плохо и Беларусь не уважали», «это 70 лет нашей истории, в которой тоже было сделано немало». Необходимо «найти компромисс без давления чтобы люди сами выбрали».

Построение независимой экономики, четкое понимание, что Беларусь — «незалежная краіна» («независимая страна»), а также решение проблемы «аб’яднання нашай краіны вакол нашых нацыянальных сімвалаў» («объединения нашей страны вокруг наших национальных символов») — это то, что должен предъявить новый президент перед своим вторым сроком, считает Бабарико.

Он выразил уверенность в своей победе на выборах 9 августа.

Ранее он заявил, что намерен руководить страной десять лет, подчеркнув, что выступает за возвращение в Конституцию количественного ограничения сроков (два по пять лет), снятого по итогам референдума, инициированного Александром Лукашенко в октябре 2004 года.