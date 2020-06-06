Фотофакт. В Варшаве у посольства Беларуси прошел пикет в поддержку политзаключенных

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Сегодня в Варшаве у стен белорусского посольства прошел пикет в поддержку политзаключенных в Беларуси.

Как сообщает один из организаторов акции Алесь Зарембюк, в мероприятии приняли участие около 250 человек из белорусской диаспоры.

«Вместе мы достойно заявили свою поддержку, — написал он на своей странице в соцсети. — Своим участием мы продемонстрировали международному сообществу, что мы народ и нация, которая хочет жить в независимой Беларуси».

Ранее сообщалось, что группа экспертов ООН выразила серьезную обеспокоенность в связи с усилением репрессий против гражданского общества в Беларуси, и призвало правительство страны защищать право на свободу выражения мнения и прекратить подавлять критику.

 

Фото со страницы Алеся Зарембюка в соцсети
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Тэги: Беларусь-Польша политзаключенные Персона: Алесь Зарембюк Город: Варшава

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