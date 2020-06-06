Еще один белорусский священник умер от COVID-19

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Белорусская православная церковь сообщила об очередной утрате.

Фото с сайта БПЦ

Как отмечается, «после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекцией, скончался викарий Новогрудской епархии, схиепископ Петр Дятловский.

Ему был 61 год.

Ранее Naviny.by писали о смерти иерея Геннадия Бутько, который ушел из жизни 29 апреля и протоиерея Иоанна Хорошевича (умер 6 мая).

По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси на шестое июня зафиксировано 47 тыс. 751 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вызывающей заболевание COVID-19 (скончалось 263 человека).
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Тэги: БПЦ церковь Персона: Петр Дятловский Город: Новогрудок

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